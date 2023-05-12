На федеральных трассах Тюменской области введен режим повышенной готовности из-за ландшафтных пожаров

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

На федеральных трассах четырех регионов России введен режим повышенной готовности из-за ландшафтных пожаров вблизи автомобильных дорог. В опасности оказались и магистрали в Тюменской области.

– Для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными пожарами вблизи автомобильных дорог общего пользования федерального значения, «Уралуправтодор» вводит комплекс мероприятий, – рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Сотрудники пожарных служб и инспекторы ДПС организовали оперативный штаб, ведется круглосуточный контроль, мониторинг за транспортно-эксплуатационным состоянием и состоянием видимости на трассах.

Напомним, что при обнаружении задымления специалисты введут временное ограничение скорости на проезжей части до 70 километров в час.