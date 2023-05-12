В Тюменской области 12 мая мусульмане устроят коллективную молитву о дожде

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Мусульмане Тюменской области помогут молитвами в тушении лесных пожаров. В Духовном управление мусульман Тюменской области станут молиться о дожде, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

– В данных условиях нам в сотрудничестве с органами власти и общественными организациями необходимо оказать всестороннюю поддержку нашим землякам. Просим правоверных мусульман поддержать инициативу регионального центра «Семья» по оказанию материальной помощи жителям региона, пострадавшим от пожаров, – сообщили в пресс-службе президиума Духовного управления.

Сегодня состоятся коллективные молитвы «Истиска намаз» с призывом послать дождь.

Согласно данным синоптиков, осадки в Тюмени прогнозируются 19 мая 2023 года. До этого в городе ожидается теплая и сухая погода.