Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 10 мая 2023 года

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области с 7 мая 2023 года глава Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации. Людям запрещено разжигать костры и посещать леса. 17 ландшафтных возгораний на площади более 2 тысяч гектаров земли зафиксировано в регионе за прошедший день. Семь новых пожаров зарегистрированы в Тюменской области за минувшие сутки 9 мая. Их площадь достигает порядка 384 гектаров.

Горят леса и поля. Почти 2 тысячи спасателей задействованы в тушении возгораний. На помощь тюменским сотрудникам МЧС прибыли группировки из Архангельской и Оренбургской областей. Кроме того, в областную столицу для тушения страшного пожара в Вагайском районе приехали спасатели из Астрахани. Задействована авиация: шесть вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Произведено 431 слив воды.

Сначала власти объявили об окончании сбора гуманитарной помощи для тушения пожаров, но через пару часов все изменилось.

— В Тюмени и Тюменском районе нужны добровольцы для сортировки и транспортировки собранной гуманитарной помощи, разбора завалов после пожаров и патрулирования потенциально пожароопасных участков, — официально сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Круглосуточно сотрудники ГИБДД дежурят на федеральных и региональных трассах из-за задымлений, регулируя движения транспорта и оказывая помощь спасателям. Стоит напомнить, что при тушении огня в Тюменской области погиб один человек – 49-летний мужчина. Его сын и брат сейчас находятся в реанимации, врачи оценивают их состояние, как тяжелое.

Пожары вынуждают страдать не только людей, но и животных. Сегодня волонтеры заметили косулей, которые вплавь убегали от огня на другой берег водоема. Инцидент произошел вблизи деревни Речкина.

Из-за пожаров на Тюмень 9 мая снова опустился смог и гарь. Согласно данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в Тюмени сейчас превышает в 10,2 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха. Жителям рекомендовали носить на улице защитные маски и закрывать окна квартиры.