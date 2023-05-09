Количество лесных пожаров в Тюменской области за прошедшие сутки к 9 мая выросло до 17

Фото: Игорь Сабаталов.

За прошедшие сутки в Тюменской области на 9 мая 2023 года количество лесных пожаров выросло до 17. Три возгорания локализовано, сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

Согласно данным правительства, семь новых ландшафтных пожаров зафиксировано в регионе. Специалистами ликвидировано три лесных возгорания на общей площади около 384,4 гектара земли.

Высокая степень пожарной опасности прогнозируется 9 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах.