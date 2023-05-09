Пожар в лесах и на полях под Тюменью помогают тушить спасатели из Оренбургской и Архангельской областей

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

На помощь в тушении пожаров в Тюменскую область прибыла аэромобильная группировка из Оренбурга. В регион приехали 50 сотрудников МЧС и 8 единиц техники. Они будут оказывать помощь МЧС при ликвидации возгорания в Тобольском районе, сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

Сейчас в регионе действуют 17 лесных пожаров на площади более 2000 гектаров земли. Семь новых возгораний продолжают тушить спасатели, сотрудники МЧС и волонтеры. За сутки зарегистрировано 43 ландшафтных пожара.

Напомним, тушением природных возгораний занимаются 1757 человек, а также задействовано 382 единицы техники. Для ликвидации пожаров в Тюменскую область накануне прибыла группировка из Архангельской области в составе 25 человек.