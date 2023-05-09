Западный ветер 9 мая принес в город дым и гарь от лесных пожаров из Тюменского района

Специалисты советуют людям из чувствительных групп надевать защитную маску на улице. Фото: Архив "КП"

На Тюмень 9 мая опустилась дымовая пелена. Смог и гарь принес западный ветер из Тюменского района, где горят леса и поля в районе деревень Коняшина и Речкина. Согласно данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в Тюмени сейчас превышает в 10,2 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.

Специалисты советуют людям из чувствительных групп надевать защитные маски на улице, закрывать окна в квартире и уменьшить упражнения на открытом воздухе.

Фото: сайт IQAir.

По данным сервиса, вредный воздух в Тюмени прогнозируется на ближайшие несколько дней, до конца текущей недели.