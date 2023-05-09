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НовостиОбщество9 мая 2023 13:28

Западный ветер 9 мая принес в город дым и гарь от лесных пожаров из Тюменского района

Специалисты советуют людям из чувствительных групп надевать защитные маски на улице
Серафима Краснова
Специалисты советуют людям из чувствительных групп надевать защитную маску на улице.

Специалисты советуют людям из чувствительных групп надевать защитную маску на улице.

Фото: Архив "КП"

На Тюмень 9 мая опустилась дымовая пелена. Смог и гарь принес западный ветер из Тюменского района, где горят леса и поля в районе деревень Коняшина и Речкина. Согласно данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в Тюмени сейчас превышает в 10,2 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.

Специалисты советуют людям из чувствительных групп надевать защитные маски на улице, закрывать окна в квартире и уменьшить упражнения на открытом воздухе.

Фото: сайт IQAir.

Фото: сайт IQAir.

По данным сервиса, вредный воздух в Тюмени прогнозируется на ближайшие несколько дней, до конца текущей недели.