В Тюменской области у деревни Речкина дикие животные спасаются от огня вплавь

Фото: Telegram-канал «Тюмень №1».

Огонь в Тюменской области вынудил диких животных спасаться вплавь. В группе «Тюмень №1» социальной сети «ВКонтакте» появились кадры, на которых стая косулей переплывает водоем на другой берег. Выяснилось, что операция спасения заснята в районе деревни Речкина, где сейчас по-прежнему бушует лесной пожар.

Очевидцы пишут, что в населенном пункте горят леса и поля. Звери переплывают на другой берег, спасаясь от пламени и дыма. Пользователи соцсетей в комментариях стали переживать за животных.

Напомним, на трассе Тюмень - Нижняя Тавда патрулируют наряды ДПС из-за ландшафтного пожара.