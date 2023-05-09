Инспекторы ДПС несут службу на федеральных и региональных трассах Тюменской области из-за пожаров

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Инспекторы ДПС несут службу на федеральных и региональных трассах Тюменской области. Так, сотрудники Госавтоинспекции стоят на магистрали Тюмень – Нижняя Тавда, Салаирском тракте, у деревни Речкина, трассах Курган – Тюмень, Омск – Тюмень и на магистрали в сторону Ханты-Мансийка.

— Задымления нет. Автоинспекторы работают по обеспечению безопасности дорожного движения на региональной автодороге. Призывают всех быть внимательными в этот праздничный день!, — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Напомним, за истекшие сутки зафиксировано 7 новых лесных пожаров в регионе, ликвидировано три на общей площади свыше 384 гектара.