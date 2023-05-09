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НовостиПроисшествия9 мая 2023 8:52

В Тюменской области закрыли все потребности по гуманитарной помощи при тушении лесных пожаров

Власти поблагодарили всех добровольцев за проделанную работу
Серафима Краснова
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Все потребности по гуманитарной помощи закрыты, сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

— Огромная благодарность каждому, кто не остается равнодушным в сложившейся ситуации, — уточнили в правительстве.

Руководитель штаба волонтеров Анастасия Баканова уточнила, что жителям стоит доверять только проверенным источникам, чтобы не подвергать свою жизнь опасности и не мешать работе спецслужб, работающих на тушении пожаров.

Напомним, в Тюменской области за прошедшие сутки произошло 17 новых лесных пожаров. На помощь тюменским спасателям приехали сотрудники МЧС из соседних регионов. Группировки из Оренбургской и Архангельской областей прибыли в областную столицу сегодня ночью. Судя по всему, благодаря сторонней помощи ситуацию с ландшафтными пожарами удалось взять под контроль.