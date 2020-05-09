2020-05-09T18:09:59+03:00
75 лет Великой Победы

Тюменские молодогвардейцы порадовали горожан песнями военных лет

Жители подпевали всем двором
Алексей КОСЕНЧУК
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Тюменские молодогвардейцы порадовали горожан песнями военных летТюменские молодогвардейцы порадовали горожан песнями военных летФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Мобильную площадку, посвящённую Дню Победы в Тюмени, организовал и тюменский штаб «Молодой гвардии». Ребята в военной форме исполнили несколько композиций военных лет: «Катюша», «Смуглянка», «Идёт солдат по городу» и другие. Жителей дома на ул. Николая Семёнова, 25 обрадовало появление молодогвардейцев, поэтому они с удовольствием распахивали окна и напевали всеми любимые песни.

Дети с удовольствием фотографировались с молодогвардейцами Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Дети с удовольствием фотографировались с молодогвардейцамиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Самых маленьких тюменцев больше всего порадовал «военный» автомобиль. Ребята с большим удовольствием фотографировались на его фоне и вместе с гостями.

Подпевали всем двором Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Подпевали всем дворомФото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, в связи с режимом самоизоляции мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, проходят в новом формате. Рано утром, например, для тюменского ветерана в честь Дня Победы организовали персональный парад с концертом. Праздничный марш перед окнами домов организовали и на ул. Северной, а спасатели на высоте поздравили легенду тюменских пожарных, ветерана Ивана Афанасьева. Ко всем поздравлениям присоединился губернатор Тюменской области Александр Моор.

А ещё наш корреспондент успела побывать в Упоровском районе и посмотреть, как празднуют День Победы там. Селян ждали автопробег, военные песни под окном и капсула времени потомкам.

Жители дома выглядывали из окон, чтобы запечатлеть моменты Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Жители дома выглядывали из окон, чтобы запечатлеть моментыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Сейчас идёт онлайн-трансляция концерта «Хора Турецкого», а поздно вечером нас всех ждёт праздничный салют. С Днём Победы!

Тюменские молодогвардейцы порадовали горожан песнями военных лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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