2020-05-09T11:27:23+03:00
75 лет Великой Победы

Александр Моор поздравил тюменских ветеранов с Днем Победы

Губернатор выложил видеообращение к фронтовикам на своих страницах в соцсетях
Есен Абилькенов
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Глава региона поздравил тюменских ветеранов с Днем Победы. Фото: страница Александра Моора в сети ВКонтактеГлава региона поздравил тюменских ветеранов с Днем Победы. Фото: страница Александра Моора в сети ВКонтакте
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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с 75-летием со Дня Победы. Он отметил, что несмотря на годы и смену поколений, День Победы остается главным праздником российского народа. И напомнил, что в связи с пандемией коронавируса в этом году формат торжеств пришлось изменить.

– Какое неповторимое чувство единения мы испытываем на торжественном марше в колонне «Бессмертного полка». Сегодня мы не можем собраться вместе и пройти по улицам. Но от этого наши чувства и единение и стали слабее. А память о священном подвиге нашей страны отзывается в каждом из нас только сильнее, – сказал Александр Моор.

Он подчеркнул, что ни эпидемия, ни другие обстоятельства не смогут стереть память об этой войне, которую нынешние поколения обязаны сохранить для потомков. И подчеркнул, что на долю героического поколения фронтовиков выпали тяжелейшие испытания.

– Сознание современного человека потрясают масштабность и жестокость этой войны, количество жертв на фронте, в концлагерях, на оккупированных территориях. Давайте вдумаемся: сотни разрушенных городов, десятки тысяч стертых с лица земли деревень. Жертвами войны стали более 26 миллионов наших сограждан всех национальностей и возрастов. Из каждых 100 призывников, родившихся в начале 20-х годов, домой смогли вернуться только трое, – отметил глава региона в своем обращении к ветеранам и жителям Тюменской области.

Он призвал помнить и о подвиге тех, кто трудился в тылу. Это были прежде всего женщины, дети и старики.

– Дорогие ветераны войны и труженики тыла! Спасибо вам за все, что вы сделали ради нашей свободы и независимости! Спасибо вам за образец стойкости и мужества! – сказал Александр Моор.

С Днем Победы, Тюменская область! Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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