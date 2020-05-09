Александр Моор поздравил тюменских ветеранов с Днем Победы

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с 75-летием со Дня Победы. Он отметил, что несмотря на годы и смену поколений, День Победы остается главным праздником российского народа. И напомнил, что в связи с пандемией коронавируса в этом году формат торжеств пришлось изменить.

– Какое неповторимое чувство единения мы испытываем на торжественном марше в колонне «Бессмертного полка». Сегодня мы не можем собраться вместе и пройти по улицам. Но от этого наши чувства и единение и стали слабее. А память о священном подвиге нашей страны отзывается в каждом из нас только сильнее, – сказал Александр Моор.

Он подчеркнул, что ни эпидемия, ни другие обстоятельства не смогут стереть память об этой войне, которую нынешние поколения обязаны сохранить для потомков. И подчеркнул, что на долю героического поколения фронтовиков выпали тяжелейшие испытания.

– Сознание современного человека потрясают масштабность и жестокость этой войны, количество жертв на фронте, в концлагерях, на оккупированных территориях. Давайте вдумаемся: сотни разрушенных городов, десятки тысяч стертых с лица земли деревень. Жертвами войны стали более 26 миллионов наших сограждан всех национальностей и возрастов. Из каждых 100 призывников, родившихся в начале 20-х годов, домой смогли вернуться только трое, – отметил глава региона в своем обращении к ветеранам и жителям Тюменской области.

Он призвал помнить и о подвиге тех, кто трудился в тылу. Это были прежде всего женщины, дети и старики.

– Дорогие ветераны войны и труженики тыла! Спасибо вам за все, что вы сделали ради нашей свободы и независимости! Спасибо вам за образец стойкости и мужества! – сказал Александр Моор.