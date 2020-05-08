8 Май 2020 2020-05-08T11:32:42+03:00

Салют в Тюмени на День Победы 9 мая 2020: где будут пускать и во сколько. Фото - pixabay.com.

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Тюменцы узнали, во сколько будут пускать салют завтра, 9 мая, в 75-летнего юбилея Великой Победы. Чтобы увидеть зрелищные залпы, местным жителям выходить из дома не придется – в регионе до сих пор действует режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

– В 22.00 по всему региону состоятся залпы салютов. Вам не нужно выходить из дома, потому что только в Тюмени таких точек будет семь. Вы сможете увидеть салюты из окон своих квартир, – сообщила в эфире Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса реководитель регионального департамента культуры Елена Майер.

По ее информации, по всей Тюменской области будет около 80 салютов в 16 муниципалитетах.

Ране "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в 2020 году тюменцы отпразднуют День Победы в необычном формате. Все массовые мероприятия, к которым так привыкли жители всей страны, из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, максимально пройдут в дистанционном формате.

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ИСТОЧНИК KP.RU