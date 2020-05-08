Салют в Тюмени на День Победы 9 мая 2020: где будут пускать и во сколько
Тюменцы узнали, во сколько будут пускать салют завтра, 9 мая, в 75-летнего юбилея Великой Победы. Чтобы увидеть зрелищные залпы, местным жителям выходить из дома не придется – в регионе до сих пор действует режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
– В 22.00 по всему региону состоятся залпы салютов. Вам не нужно выходить из дома, потому что только в Тюмени таких точек будет семь. Вы сможете увидеть салюты из окон своих квартир, – сообщила в эфире Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса реководитель регионального департамента культуры Елена Майер.
По ее информации, по всей Тюменской области будет около 80 салютов в 16 муниципалитетах.
Ране "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в 2020 году тюменцы отпразднуют День Победы в необычном формате. Все массовые мероприятия, к которым так привыкли жители всей страны, из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, максимально пройдут в дистанционном формате.
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В этом году День Победы тюменцы будут праздновать в необычном формате (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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