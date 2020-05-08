День Победы в Тюмени в 2020-м: где отпраздновать 9 Мая 2020-го

Руководитель департамента культуры Тюменской области Елена Майер сообщила, что в 2020 году местные жители отпразднуют День Победы в необычном формате. Все массовые мероприятия, к которым так привыкли жители всей страны, из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, максимально пройдут в дистанционном формате.

По словам Майер, тюменцев порадуют огромным количеством праздничных мероприятий: это различные проекты, показы спектаклей, концерты, викторины, квизы, мероприятия регионального и федерального масштаба. Основной блок этих мероприятий пройдет именно 9 мая, начиная с десяти утра.

– В рамках акции «Поём двором» жители, не выходя из своих квартир, но подойдя к открытым окнам или выйдя на балконы, могут совместно исполнить любимые песни военных лет. Уже сегодня активные граждане создают чаты, определяют время и песни, которые они будут исполнять. Фаворитами являются песни «Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек» и, конечно же, «День Победы». Во дворы приедут звукорежиссеры с аппаратурой для того, чтобы акция прошла энергично и празднично. Она будет проходить во всех муниципальных образованиях Тюменской области. Около тысячи дворов присоединятся к этому проекту, – заявила глава регионального департамента культуры.

Следующий проект, по информации ведомства, направлен на поздравление ветеранов войны и тружеников тыла. Во дворы, где они живут, приедут театрализованные представления фронтовых бригад на празднично украшенных машинах с артистами и волонтерами. Артисты покажут небольшой концерт длительностью 20 –30 минут, а ведущие расскажут о том герое, который проживает в этом дворе. Жители, опять же выйдя на свои балконы, могут услышать о том ветеране, который живет рядом с ним, о его послужном списке, о наградах, которые у него есть. В общей сложности по Тюменской области состоится около двух тысяч таких представлений.

– В 12.00 по местному времени состоится поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина. Сразу же после него – в 12.15 – к жителям Тюменской области обратится губернатор Александр Моор. В 19.00 состоится минута молчания, где мы можем, взяв портреты героев, подойдя к окнам или выйдя на балконы, почтить память тех, кто отдал свою жизнь ради Великой Победы. После этого мы все сможем исполнить песню Давида Тухманова «День Победы». В 19.10 приглашаем вас на канал «Тюменское время» (21-я кнопка), по которому будет транслироваться концерт хора Турецкого «Песни Победы», специально адресованный жителям региона, – рассказала Елена Майер.

В 21.50 тюменцам предлагают поучаствовать в акции «Фонарики Победы». Можно использовать бытовые фонарики или фонарики смартфонов, зажечь их в окнах и таким образом присоединиться к поздравлению в адрес ветеранов. Кстати, это далеко не все мероприятия, запланированные в праздничные дни. Более подробно с ними можно ознакомиться на специально созданном интернет-ресурсе память72.рф.

– Поздравляю вас с Днем Победы! Это самый великий и священный праздник для нашей страны. Я желаю вам здоровья, мирного неба, благополучия, счастья. Пусть в этот знаменательный день, объединившись, мы зарядимся бодростью и энергией для созидательного труда ради блага нашей страны, – резюмировала Елена Майер.