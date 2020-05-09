2020-05-09T10:34:27+03:00
75 лет Великой Победы

В Тюмени прошёл «Парад у дома ветерана»

Для тюменского ветерана в честь Дня Победы организовали персональный парад с концертом
Алексей КОСЕНЧУКЕсен Абилькенов
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В Тюмени проходит парад у дома ветеранаВ Тюмени проходит парад у дома ветеранаФото: Алексей КОСЕНЧУК
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В рамках праздничного проекта "Парад у дома ветерана" в Тюмени в 75-летием Победы поздравили тюменского участника Великой Отечественной войны Валерия Турикова. Концерт в честь героя состоялся во дворе дома по улице Монтажников, где живет ветеран.

С передвижной платформы участники парада прочли стихи о войне, поблагодарили Валерия Ивановича за героизм, смелость и стойкость в годы войны. Участники концерта исполнили песни военной тематики, пожелали ему здоровья и мирного неба над головой.

Валерий Иванович вместе с родными наблюдал за парадом с балкона своей квартиры и аплодировал участникам концерта в его честь.

– Низкий поклон вам, Валерий Иванович! Мы говорим вам «спасибо» за нашу счастливую жизнь, мы безмерно гордимся вами и желаем крепкого здоровья на долгие годы, – прозвучало со сцены в адрес фронтовика.

Тюменского ветерана персонально поздравили в Днем Победы Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Тюменского ветерана персонально поздравили в Днем ПобедыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Валерий Туриков был призван на фронт в январе 1943 года. Воевал в рядах Первого Украинского фронта командиром отделения полковых автоматчиков. Участвовал в боях от Киева до Карпат. В октябре 1944 года был переведен в танковый полк заряжающим сначала на танке ИС, а затем на Т-34. День Победы он встретил в Чехословакии под Прагой. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 годов".

Организаторы парада призвали соседей также присоединиться к ветерану в качестве зрителей. Напомним, в связи с пандемией коронавируса праздничные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы проводятся в дистанционном формате. Всех ветеранов и пожилых людей призывают оставаться дома в целях безопасности и соблюдения режима самоизоляции.

Парад у дома ветерана (ул. Северная).

Парад у дома ветерана в Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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