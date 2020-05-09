2020-05-09T15:55:00+03:00
75 лет Великой Победы

День Победы 2020 в тюменском селе: автопробег, военные песни под окном, капсула времени потомкам

Мы помним! В честь 75-летия Победы сельчане Тюменской области заложили капсулу времени потомкам [фото, видео]
Ирина Ромашкина
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В Упорово празднично отметили День ПобедыВ Упорово празднично отметили День ПобедыФото: Ирина Ромашкина
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Всюду действует режим повышенной готовности, парада на селе нет, но совсем отказаться от праздника нельзя. Особое настроение жителям Упоровского района в режиме самоизоляции задал автопробег. Автомобили, украшенные символикой 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прокатились колонной по деревням 9 мая.

Колонна в пути поздравляла сельчан громким сигналом и звучащими военными песнями Фото: Ирина Ромашкина

Колонна в пути поздравляла сельчан громким сигналом и звучащими военными песнямиФото: Ирина Ромашкина

Пусть и без зрителей, утром в Упорово торжественно возложили цветы к Обелиску Славы и памятнику павшим воинам на площади - отсюда в 1941-1945 годы отправились на фронт 6 400 упоровцев. В память об их подвигах сегодня в райцентре играют военные песни, отсюда же стартовал традиционный автопробег по сёлам Упоровского района.

Колонна из двух десятков машин прокатилась по Упорово, потом отправилась в соседнюю деревню Черная, где разделилась и поехала в трех направлениях. Часть автомобилистов отправилась в Емуртлу, Масали, Пятково, Крашенинино и Нижнеманай, другая в Скородум, Буньково и Коркино, третья - в Бызово, Ингалинку, Липиху, Суерку.

Автопробег в честь победителей в Упорово проводится ежегодно Фото: Ирина Ромашкина

Автопробег в честь победителей в Упорово проводится ежегодноФото: Ирина Ромашкина

Пока автопарад развозил землякам праздничное настроение, собрались в путь-дорожку активисты села Суерка. Девушки сели в кузов УАЗа, который останавливался у домов труженников тыла.

В Упоровском районе навестили ветеранов Великой Отечественной войны, труженников тыла и труда Фото: Ирина Ромашкина

В Упоровском районе навестили ветеранов Великой Отечественной войны, труженников тыла и трудаФото: Ирина Ромашкина

Старшее поколение поздравляли песнями военных лет, потчевали полевой кашей, им передали письма с поздравлениями от школьников.

После этот «броневик» Победы присоединился к местной колонне машин. Люди украшали автомобили надписями, георгиевскими лентами, а также выставляли фотографии воевавших на фронтах Великой Отечественной войны дедов и прадедов. Встретившиеся колонны собрались в единый ряд и поехали по селу. Машины встречали сельчане, махали им вслед, поздравляли с Днем Победы. Каждый дом украшен символикой праздника, на воротах выставлены флаги Победы и российский триколор, а в окнах - портреты дедов.

На майские праздники навестить маму приехала сургутянка Настя Затеева. Накануне вечером всей семьей они украшали машину, чтобы вступить в ряд автопробега - отдать дань памяти. Дети выдумали надписи на авто, выучили стихи и даже нарядились в военную форму.

К 9 мая дети выучили стихи о войне, а взрослые добыли обмундирование - чтобы помнили! Фото: Ирина Ромашкина

К 9 мая дети выучили стихи о войне, а взрослые добыли обмундирование - чтобы помнили!Фото: Ирина Ромашкина

- Это самый важный праздник, важнее чем Новый год, день рождения, 8 марта. Каждый год мы в этот день плачем. У нас воевал дед Константин Суворов. Он вернулся с войны. А еще Фазей Коротков - он получил медаль «Битва за Ленинград», прогиб там и был похоронен под Ленинградом. Радует, что несмотря на самоизоляцию вышли из положения: все держат дистанцию, но тем не менее празднуем, - считает Настя.

Автопробег в честь 9 мая в Упорово.Автомобили, украшенные символикой 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прокатились колонной по деревням Упоровского района Тюменской области 9 мая 2020 года. Акция подарила настроение праздника всем жителям, находящимся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.Ирина Ромашкина

Колонна прибыла к Исторической площади, где накануне заложили аллею Звезды Победы. Здесь, у нового памятника в честь 75-летия Победы, жители села прочли письмо будущему поколению о необходимости помнить подвиги участников Великой Отечественной войны и зарыли капсулу времени. По замыслу акции потомкам надлежит открыть капсулу в 2070 году, на праздновании 125 годовщины Победы.

На новом памятнике в селе Суерка заложили капсулу времени, которую откроют на праздновании 125 годовщины Победы. Фото: Ирина Ромашкина

На новом памятнике в селе Суерка заложили капсулу времени, которую откроют на праздновании 125 годовщины Победы.Фото: Ирина Ромашкина

ИСТОЧНИК KP.RU

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