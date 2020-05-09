«Легенда тюменских пожарных». Спасатели на высоте поздравили с Днем Победы ветерана Ивана Афанасьева

В Тюмени спасатели оригинальным способом поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Афанасьева, который сорок лет своей жизни отдал борьбе с огненной стихией. Для этого одному из них пришлось в буквальном смысле подняться над землей: сотрудника МЧС подняли на уровень седьмого этажа, где его на балконе ждала «легенда».

Жители дома по улице Белинского 28а, наверное, и не предполагали, что когда-то у них под окнами будет играть целый оркестр. Но сегодня для этого был замечательный повод: в 75-летний юбилей Великой Победы местные спасатели решили оригинально поздравить ветерана Ивана Арсентьевича Афанасьева. В 10.00 не осталось почти не одного окна, откуда бы не виднелась любопытная голова соседа участника войны. Многие из них включили запись видео на своих смартфонах, чтобы запечатлеть действие.

Под окнами ветерана сыграл оркестр.Фото: Вадим Бегун

А посмотреть, действительно, было на что. Спасатели подогнали к самому дому пожарную машину, на подъемник лестницы встал старший пожарный Вячеслав Изотов, которого подняли прямо к ветерану: он в это время находился на балконе седьмого этажа. Мужчина вручил ему букет цветов, продуктовый вещмешок и открытку.

– Участвовал в Висло-Одерской наступательной операции на первом Украинском фронте. Победу встретил в госпитале, так как за три месяца до нее в 80 километрах от Берлина был ранен. После демобилизации поступил на службу в пожарную охрану, которой отдал 40 лет жизни. Полковник внутренней службы в отставке, награжден орденами Великой Отечественной войны 1 степени, Красной звезды и другими многочисленными наградами, – рассказывала о судьбе Ивана Арсентьевича в это время ведущая. Все действо сопровождалось живой музыкой мини-оркестра из числа сотрудников Главного управления МЧС по Тюменской области.

...и промаршировали юные спасатели.Фото: Вадим Бегун

После этого у дома ветерана промаршировали воспитанники центра допризывной подготовки молодежи «Аванпост», а первый заместитель начальника ведомства, полковник внутренней службы Алексей Пархомович в микрофон заявил: «Уважаемый Иван Арсентьевич, каждая встреча с вами – событие, ваши стихи воодушевляют молодежь. Вы для нас легенда!»

Сегодня ветеран – желанный гость в подразделениях ГУ, он все так же бодр. Редакция «Комсомольской правды – Тюмень» желает Ивану Афанасьеву долгих лет жизни и крепкого здоровья.