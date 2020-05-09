2020-05-09T11:08:21+03:00
75 лет Великой Победы

«Парад у дома ветерана» в Тюмени: прямая трансляция с ул. Северной

На одной из тюменских улиц проживают два заслуженных ветерана
Алексей КОСЕНЧУКЕсен Абилькенов
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Акция "Парад у дома ветерана" проходит на улице Северной в ТюмениАкция "Парад у дома ветерана" проходит на улице Северной в ТюмениФото: Алексей КОСЕНЧУК
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В Тюмени продолжается акция «Парад у дома ветерана». Концертная бригада прибыла к дому на улице Северной. Здесь проживают два участника Великой Отечественной войны Мефодий Гаврилов и Василий Шамов.

Тюменцы чествуют ветеранов Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Тюменцы чествуют ветерановФото: Алексей КОСЕНЧУК

Мефодий Гаврилович учился в Тюменском пехотном училище. Был призван в январе 1943 года. Воевал на Втором Белорусском фронте. В декабре 1943 года в бою под железнодорожной станцией Городок в 18 километрах от Витебска получил тяжелое ранение.

Построение у дома ветеранов Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Построение у дома ветерановФото: Алексей КОСЕНЧУК

За отвагу и мужество, проявленные в боях, Мефодий Гаврилов награжден орденом Отечественной войны I степени.

Моряк Балтийского флота Василий Николаевич Шамов служил на торпедных катерах, в том числе и изготовленных в Тюмени. Был призван в 1943 году в возрасте 17 лет. В учебном отряде получил специальность радиста.

Фронтовики получают поздравления от военных Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Фронтовики получают поздравления от военныхФото: Алексей КОСЕНЧУК

Затем был направлен в одну из бригад торпедных катеров Кронштадтского округа. Служил радистом-стрелком торпедного катера. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга» и другими.

В ходе парада представлен фронтовой путь каждого из ветеранов. Участники парада продемонстрировали фронтовикам Знамя Победы.

Участники парада благодарят Мефодия Гаврилова и Василия Шамова за их героизм и самоотверженность на полях сражений. В честь героев звучит песня "День Победы". Колонна солдат со знаменами в руках на марше отдает ветеранам воинские почести.

Торжественный парад окончен. Ветераны, их родные, а также жители дома поблагодарили участников акции за поздравления в Днем Победы.

День Победы в Тюмени 9 мая 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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