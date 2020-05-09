День Победы в Тюмени 2020 года: прямая трансляция праздничного онлайн-концерта «Хора Турецкого»
Завершает череду праздничных мероприятий ко Дню Победю в Тюмени 2020 года праздничный телемарафон «Я горжусь», специальным гостем которого выступает миротворческий музыкальный проект народного артиста России Михаила Турецкого.
Легендарный коллектив в прямом эфире телеканала «Тюменское время» исполняет в онлайн-формате песни военных лет о мире, подвиге и любви. У тюменцев есть уникальная возможность услышать пронзительный «Бухенвальдский набат», легендарную «Катюшу», «Смуглянку» и, конечно же, главную композицию праздника – «День Победы».
Песни Победы. Хор Турецкого.Миротворческий музыкальный проект народного артиста России Михаила Турецкого. Песни военных лет в онлайн-формате о мире, подвиге и любви, от пронзительного Бухенвальдского набата до легендарной Катюши , Смуглянки и, конечно же, Дня Победы .
ИСТОЧНИК KP.RU
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