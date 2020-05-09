2020-05-09T18:32:51+03:00
75 лет Великой Победы

День Победы в Тюмени 2020 года: прямая трансляция праздничного онлайн-концерта «Хора Турецкого»

Тюменцы услышат легендарные песни военных лет [видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Хор Турецкого. Онлайн-концерт. Фото: https://vk.com/turetskychoirХор Турецкого. Онлайн-концерт. Фото: https://vk.com/turetskychoir
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Завершает череду праздничных мероприятий ко Дню Победю в Тюмени 2020 года праздничный телемарафон «Я горжусь», специальным гостем которого выступает миротворческий музыкальный проект народного артиста России Михаила Турецкого.

Легендарный коллектив в прямом эфире телеканала «Тюменское время» исполняет в онлайн-формате песни военных лет о мире, подвиге и любви. У тюменцев есть уникальная возможность услышать пронзительный «Бухенвальдский набат», легендарную «Катюшу», «Смуглянку» и, конечно же, главную композицию праздника – «День Победы».

Песни Победы. Хор Турецкого.Миротворческий музыкальный проект народного артиста России Михаила Турецкого. Песни военных лет в онлайн-формате о мире, подвиге и любви, от пронзительного Бухенвальдского набата до легендарной Катюши , Смуглянки и, конечно же, Дня Победы .

ИСТОЧНИК KP.RU

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