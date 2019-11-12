Смерть курсанта, забастовка таксистов и опасный гололед: публикуем главные новости Тюмени 12 ноября 2019

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-12T16:16:11+03:00

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1. Сегодня стало известно, что в Областной клинической больнице №2 скончался студент ТВВИКУ. Парень поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии 8 ноября. Медицинские работники предприняли все необходимые меры по спасению, однако трагедии избежать не удалось.

В интернете позже появилась петиция, где некий гражданин обвиняет медицинскую сестру и командира роты в халатности. По его словам, они знали о плохом самочувствии курсанта, однако дали ему лишь одну таблетку.

в Областной клинической больнице №2 скончался студент ТВВИКУ. Фото - change.org.

2. В Тюмени прошла забастовка водителей «Яндекс.Такси». Причина этому – решение агрегатора снизить стоимость услуг на 40%. «То, что делает с нами агрегатор – бесчеловечно, это конкретное издевательство. В связи с понижением стоимости мы уходим в минуса. Кому нужна такая работа?» – вопрошают таксисты.

Правда, в агрегаторе ответили, что никакого понижения не было. Представитель «Яндекс.Такси» сообщил, что изменена была внутренняя структура тарифов, при этом средний чек остался неизменным.

В Тюмени прошла забастовка водителей «Яндекс.Такси». Фото - CAR72.RU.

3. Сегодня утром к травматологам Областной клинической больницы обратились три человека. Тюменцы связывают свои травмы с гололедными явлениями.

Медики просят горожан не забывать главные правила во время гололеда. Так, они советуют выходить заранее, выбирать удобную нескользкую обувь. Кроме того, не следует отвлекаться на телефон и не держать руки в карманах.

4. В Тюмени задержан известный блогер Алексей Кунгуров. Его забрали в отдел полиции вместе с малолетней дочерью.

По информации из аккаунта мужчины в «Фейсбук», завтра в Ленинском районном суде города Тюмени его будут судить по статье 20.3.1 КоАП РФ.

5. В Тюмени сегодня на пересечении улиц Харьковской и Одесской произошел провал дорожного покрытия. Местные жители сразу же окрестили эту дыру «вратами ада».

В ООО «Тюмень Водоканал» отметили, что специалисты компании оперативно разработали и приступили к плану устранения аварийной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU