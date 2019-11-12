2019-11-12T11:08:23+03:00
Происшествия

Курсант тюменского военного училища скончался от менингита

Пациент поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии
Вадим Бегун
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В Тюмени от менингита скончался студент.В Тюмени от менингита скончался студент.Фото: Ольга Крыльцова
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В Областной клинической больнице №2 скончался студент ТВВИКУ. Парень поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии 8 ноября. Медицинские работники предприняли все необходимые меры по спасению, однако трагедии избежать не удалось.

– По результатам лабораторных исследований подтвержден менингококковый менингит. Это инфекция, которая передается воздушно-капельным путем при близком контакте. Поэтому в эти же сутки совместно с медработниками училища работало две бригады медиков, – сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина.

По информации ведомства, городская поликлиника №3 провела вакцинацию всех контактных лиц и профилактическую антибиотикотерапию, а бригада Областной клинической инфекционной больницы их осмотрела и произвела забор анализов. В дальнейшем все мероприятия будут проводиться согласно действующим регламентам по результатам анализов.

Также стало известно, что 21 курсант из медицинского отделения был переведен в Инфекционную больницу. У них различные диагнозы – ОРВИ, ангина и другие заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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