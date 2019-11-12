2019-11-12T10:03:41+03:00
Здоровье

Несколько человек пострадали из-за гололеда в Тюмени

Медики советуют горожанам выходить из дома заранее
Вадим Бегун
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Тюменцы потянулись к травматологам.Тюменцы потянулись к травматологам.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 12 ноября, утром, к травматологам Областной клинической больницы уже обратились три человека. Тюменцы связывают свои травмы с гололедными явлениями.

– Конечно, обычно чуть больше пациентов становится к обеду, когда люди понимают, что боль после падения не проходит. Однако за последнее время, по данным травматологов, среднесуточная обращаемость повышается не сильно. Дело в том, что местные жители становятся более внимательными, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Медики просят горожан не забывать главные правила во время гололеда. Так, они советуют выходить заранее, выбирать удобную нескользкую обувь. Кроме того, не следует отвлекаться на телефон и не держать руки в карманах.

Это не первое гололедное явление в областном центре с начала осени. Так, 21 октября к травматологам обратились 214 пациентов с различными травмами конечностей. В большинстве случаев у пострадавших диагностированы ушибы, растяжения связок, неосложненные переломы лучевой кости и голени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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