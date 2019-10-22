Гололед в городе: травматологи просят тюменок отказаться от каблуков

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-22T10:59:23+03:00

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Тюменские травматологи рекомендуют местным жителям сменить осенние ботинки на зимние, а представительницам слабого пола – отказаться от каблуков. Дело в том, что накануне, 21 октября, на дорогах и тротуарах областного центра появилась тонкая корка льда, а в травмпункт уже начали поступать первые потерпевшие от гололеда.

– За минувшие сутки во взрослый травмпункт Областной клинической больницы №2 обратились 214 пациентов с различными травмами конечностей - это на треть больше, чем обычно среднесуточно. В большинстве случаев у пострадавших диагностированы ушибы, растяжения связок, неосложненные переломы лучевой кости и голени. Семнадцати пациентам потребовалась госпитализация, троим из них выполнены операции по сопоставлению костных отломков, – сообщила пресс-секретарь медицинского учреждения Анастасия Дембицкая.

Травматологи ОКБ №2 настоятельно рекомендуют в период смены погоды выходить из дома заранее, чтобы не спешить. Обувь должна быть обязательно удобной и устойчивой. Передвигаться следует мелкими шажками, опираясь на всю ступню и не поднимая ноги высоко. Кроме того, не рекомендуется на ходу разговаривать по мобильному телефону, а также держать руки в карманах.

ИСТОЧНИК KP.RU