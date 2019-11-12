«Позор ТВВИКУ!»: тюменцы обвиняют руководство военного училища в смерти курсанта

В интернете появилась петиция, адресованная губернатору Тюменской области Александру Моору и министру обороны Сергею Шойгу. Ее автор Амир Шабанов уверяет: в смерти курсанта ТВИККУ Михаила Баранова виновата медсестра и командир роты.

«Человека с температурой 39 с лишним не отправили в городскую поликлинику, а дали таблетку и отправили в казарму. После этого с утра он убирал снег и потом пошел в санчасть, но было уже поздно. Я не представляю, как он терпел такую боль... это невыносимо. А болел Миханя менингитом, у него были все признаки, но руководству было все равно. Человеку с таким заболеванием и с такой температурой остается жить мало», – пишет Шабанов.

Мужчина утверждает, что командир роты видел сыпь, которая проявилась на конечностях парня два дня назад. Однако тот сказал: это не синяки, что означало – «можно пахать».

Петицию, созданную порядка 13 часов назад, подписало уже около трехсот человек. "Голоса" набираются каждую минуту. Подписавшиеся под текстом отмечают, что делают это потому, что считают такое халатное отношение к человеческому здоровью и жизни недопустимым.

«На месте этого парня мог бы оказаться любой другой. Сколько еще будет таких жертв, если не будут приняты меры? Виновные должны быть наказаны!» – пишут Жанна Бабаш и Миена Срибницкая.

Напомним, что курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался в Областной клинической больнице №2. Парень поступил в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии 8 ноября. В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что по результатам лабораторных исследований подтвержден менингококковый менингит. На больничной койке оказался еще 21 курсант.

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