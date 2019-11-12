2019-11-12T14:17:40+03:00
Происшествия

«Позор ТВВИКУ!»: тюменцы обвиняют руководство военного училища в смерти курсанта

По мнению автора петиции, в трагедии виноваты медсестра и командир роты
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени умер студент ТВВИКУ. Фото - change.org.В Тюмени умер студент ТВВИКУ. Фото - change.org.
Изменить размер текста:

В интернете появилась петиция, адресованная губернатору Тюменской области Александру Моору и министру обороны Сергею Шойгу. Ее автор Амир Шабанов уверяет: в смерти курсанта ТВИККУ Михаила Баранова виновата медсестра и командир роты.

«Человека с температурой 39 с лишним не отправили в городскую поликлинику, а дали таблетку и отправили в казарму. После этого с утра он убирал снег и потом пошел в санчасть, но было уже поздно. Я не представляю, как он терпел такую боль... это невыносимо. А болел Миханя менингитом, у него были все признаки, но руководству было все равно. Человеку с таким заболеванием и с такой температурой остается жить мало», – пишет Шабанов.

Мужчина утверждает, что командир роты видел сыпь, которая проявилась на конечностях парня два дня назад. Однако тот сказал: это не синяки, что означало – «можно пахать».

Петицию, созданную порядка 13 часов назад, подписало уже около трехсот человек. "Голоса" набираются каждую минуту. Подписавшиеся под текстом отмечают, что делают это потому, что считают такое халатное отношение к человеческому здоровью и жизни недопустимым.

«На месте этого парня мог бы оказаться любой другой. Сколько еще будет таких жертв, если не будут приняты меры? Виновные должны быть наказаны!» – пишут Жанна Бабаш и Миена Срибницкая.

Напомним, что курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался в Областной клинической больнице №2. Парень поступил в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии 8 ноября. В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что по результатам лабораторных исследований подтвержден менингококковый менингит. На больничной койке оказался еще 21 курсант.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курсант тюменского военного училища скончался от менингита

Пациент поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Запуск второго VR-тура, разработанного в рамках нацпроекта «Культура», запланирован на декабрь
За лето в Тюменской области отдохнуло рекордное число детей
Тюменский сурдопедагог стала лучшим специалистом по слухоречевой реабилитации
Акцию «Ночь искусств» посетили более 59 тысяч жителей Тюменской области
Тюменская область – в ТОП-15 регионов России по уровню содействия развитию конкуренции
25 новых рабочих мест появится в рамках реализации нового инвестпроекта в Тюмени
Тюменским предпринимателям рассказали о возможностях онлайн экспорта
Смерть курсанта, забастовка таксистов и опасный гололед: публикуем главные новости Тюмени 12 ноября 2019
«Угрозы жизни нет»: в Тобольском районе установлен источник гаффской болезни
На тюменской трассе ограничат движение в связи с монтажом надземного перехода
Со следующего года самозанятые Югры будут добровольно платить налог
«Врата ада»: на улице Харьковской в Тюмени образовалась огромная дыра
Пьяный тюменец замахнулся ножом на любимую, поздно вернувшуюся с магазина
У мэра Тюмени появился новый заместитель
Банк УРАЛСИБ предлагает комплексный вклад «На все сто» для владельцев индивидуального инвестиционного счета
В Югре стартовала пресс-конференция губернатора округа
Тюменский застройщик сорвал сроки переселения граждан из аварийного жилья
Два человека погибли в ДТП под Тюменью
В Тюмени обсудят детско-родительские отношения
Тюменский суд не пощадил экс-директора филиала банка, осужденного за взятку
Курсант тюменского военного училища скончался от менингита