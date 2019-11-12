Известный блогер и его пятилетняя дочь задержаны в Тюмени
В Тюмени задержан известный блогер Алексей Кунгуров. Его забрали в отдел полиции вместе с малолетней дочерью.
«Сегодня 11.11.2019 Алексея Кунгурова и его маленькую дочь задержали за экстремизм. Через четыре часа дочь отпустили. Алексей ночует в отделении. Завтра в Ленинском районном суде города Тюмени его будут судить по статье 20.3.1 КоАП РФ», – такое сообщение размещено на страничке блогера в социальной сети «Фейсбук».
Ранее "Комсосольская правда - Тюмень" писала, что тюменский блогер получил два с половиной года за пост в ЖЖ. Алексей Кунгуров критиковал военную операцию России в Сирии. Его история даже попала в американские СМИ.
ИСТОЧНИК KP.RU