2019-11-12T08:45:34+03:00
Происшествия

Известный блогер и его пятилетняя дочь задержаны в Тюмени

Девочку отпустили лишь четыре часа спустя
Вадим Бегун
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В Тюмени будут судить известного блогера. Фото - ЖЖ.В Тюмени будут судить известного блогера. Фото - ЖЖ.
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В Тюмени задержан известный блогер Алексей Кунгуров. Его забрали в отдел полиции вместе с малолетней дочерью.

«Сегодня 11.11.2019 Алексея Кунгурова и его маленькую дочь задержали за экстремизм. Через четыре часа дочь отпустили. Алексей ночует в отделении. Завтра в Ленинском районном суде города Тюмени его будут судить по статье 20.3.1 КоАП РФ», – такое сообщение размещено на страничке блогера в социальной сети «Фейсбук».

Ранее "Комсосольская правда - Тюмень" писала, что тюменский блогер получил два с половиной года за пост в ЖЖ. Алексей Кунгуров критиковал военную операцию России в Сирии. Его история даже попала в американские СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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