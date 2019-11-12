2019-11-12T14:48:18+03:00
Происшествия

«Врата ада»: на улице Харьковской в Тюмени образовалась огромная дыра

Дорогу сразу же перекрыли
Вадим Бегун
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В Тюмени провалился асфальт. Фото - ГИБДД Тюменской области.В Тюмени провалился асфальт. Фото - ГИБДД Тюменской области.
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В Тюмени сегодня, 12 ноября, на пересечении улиц Харьковской и Одесской произошел провал дорожного покрытия. На месте работают дорожники и автоинспекторы.

По информации ГИБДД, в настоящее время ограничено движение транспорта по улице Харьковской от Одесской в направлении Пермякова. От улицы Пермякова к Одесской автомобили движутся без ограничений.

– Регулируют движением и обеспечивают безопасность на участке дороги инспекторы дорожно-патрульной службы. На месте также работают инспекторы дорожного надзора ГИБДД и специалисты дорожных служб, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве автомобилистов попросили быть внимательными и заранее планировать маршруты с учетом возможных затруднений. В пресс-службе ООО «Тюмень Водоканал» в свою очередь отметили, что специалисты компании оперативно разработали и приступили к плану устранения аварийной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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