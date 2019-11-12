Тюменские водители такси бастуют из-за низких цен на поездки

СЕГОДНЯ 08:18 2019-11-12T08:18:46+03:00

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В Тюмени проходит забастовка водителей «Яндекс.Такси». Причина этому – решение агрегатора снизить стоимость услуг на 40%. Так утверждают работники сервиса.

– То, что делает с нами агрегатор – бесчеловечно, это конкретное издевательство. В связи с понижением стоимости мы уходим в минуса. Кому нужна такая работа и такое такси? – возмущает один из водителей. Он заявил, что они и дальше продолжать бороться за свои права на достойный заработок.

Мужчина утверждает, что в час-пик большинство из них откажутся брать заявки. А чтобы окончательно вывести «систему» из равновесия, более двух сотен водителей сами заказывали машины, после чего массово отказывались от поездок.

Однако представитель «Яндекс.Такси» заявляет, что информация о снижении цен на 40% не соответствует действительности. На сегодняшний день сервис работает в штатном режиме, пишет «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU