Сергея и Гузель Муравьевых, чью восьмилетнюю дочь Настю жестоко убили в Тюмени, лишили родительских прав

Сергея и Гузель Муравьевых, чью дочь Настю жестоко убили в Тюмени, лишили родительских прав.

В Тюмени Ленинский районный суд вынес решение по делу о лишении Сергея и Гузель Муравьевых родительских прав в отношении несовершеннолетних сына и дочери. Результат явно не понравится мужчине – по словам его адвоката, он боролся за детей, и даже перестал употреблять алкоголь. Мать жестоко убитой в областной столице восьмилетней Насти Муравьевой такими результатами похвастать не может.

– Суд, рассмотрев дело, вынес решение о лишении ответчиков родительских прав, а также о взыскании с них алиментов, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Напомним, что Настя жила вместе с братом-близнецом и двумя старшими сестрами вместе с папой и бабушкой, а мама бросила семью и уехала восвояси.

Люди, знавшие семью, единогласно заявляли: «Надо было не бухать, а детей обеспечивать!». В тот момент, когда Сергей узнал о смерти дочери, первое, что он сделал, – приложился к бутылке. Однако сейчас мужчина утверждает, что в состоянии обеспечить своим детям материальный достаток, а также необходимые заботу и уход.

Кстати, Гузель Муравьеву на одно из первых судебных заседаний, где рассматривалось дело о лишении родительских прав, не допустили. Свое неадекватное поведение и сильный запах алкоголя она пыталась объяснить судебным приставам тем, что находится в состоянии сильнейшего стресса, не может справиться с гибелью дочери,

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что отец убитой в Тюмени восьмилетней Насти Муравьевой сделал скандальное заявление, что Настя – не его дочь. Это якобы подтвердил тест ДНК, заявил Сергей в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым.