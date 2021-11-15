«Не может справиться с гибелью дочери»: мать убитой Насти Муравьевой объяснила неадекватное поведение в суде

Мать убитой Насти Муравьевой объяснила неадекватное поведение в суде. Фото: Ольга Крыльцова

В Ленинском районном суде Тюмени состоялось очередное судебное заседание по гражданскому делу о лишении родительских прав Сергея и Гузели Муравьевых. Ранее их дочь, восьмилетняя Настя, была убита, ее тело нашли на берегу озера Оброчное.

– Гузель Муравьеву на судебное заседание в минувшую пятницу не допустили. Свое неадекватное поведение и сильный запах алкоголя она пыталась объяснить судебным приставам тем, что находится в состоянии сильнейшего стресса, не может справиться с гибелью дочери, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Сегодня, 15 ноября, в суде продолжали исследовать материалы дела, допросили свидетелей. Сергей Муравьев утверждает, что он в состоянии обеспечить своим детям материальный достаток, а также необходимые заботу и уход. Следующее судебное заседание назначено на 22 ноября.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что отец убитой восьмилетней Насти Муравьевой сделал скандальное заявление, что Настя не его дочь. Это подтвердил тест ДНК, заявил Сергей Муравьев в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым.