Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 21 ноября 2021 года: заболеваемость растет, в том числе и детская

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 ноября 2021 года Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 ноября 2021 года. За минувшие сутки в Тюменской области выявили 332 случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе заболели 77 983 человека. Зарегистрировано 9 летальных исходов. Об этом сообщает Оперативный штаб Тюменской области.

Выздоровели 172 человека, 37 детей заболели, 37 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, 38 309 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 844 303 человека, полный курс прошли 705 708.

В Тюменской области действует антиковидный режим, в который входит и система QR-кодов. С 3 декабря правила для тюменцев ужесточатся: расширится список мест, в которые жители Тюмени не смогут попасть без QR-кода. Под ограничения попадут театры, торговые центры, спортклубы, салоны красоты и другие. При этом справка о противопоказании к вакцинации больше не будет пропуском в закрытые для свободного посещения места. Вместе с медотводом необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест.

Распечатать QR-код на бумаге и получить консультацию по сайту госуслуг можно в центрах вакцинации в Тюмени, все пункты обеспечены компьютерами, принтерами и хорошим интернетом. Жителям помогают волонтеры. В пунктах строго соблюдаются антиковидные меры: при входе измеряют температуру, есть дезинфицирующие средства для обработки рук.

В правительстве Тюменской области рассказали, что для отмены OR-кодов регион должен соответствовать зонам, свободным от коронавируса. Помимо этого, в регионе должна быть стабильная тенденция к снижению заболеваемости и вакцинация не менее 80% населения.

Ситуация с коронавирусной инфекции в Тюменской области продолжает оставаться напряженной. Вместе с тем заметен рост детской заболеваемости. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. За неделю коронавирус обнаружили у 256 детей. В день заболевают примерно 31 – 33 ребенка.

Статистика Фото: yandex.ru/maps

За последние сутки в России выявлено 36 970 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 252 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 32 504 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 331 158 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 264 095 летальных исходов, выздоровели 8 024 930 человек.