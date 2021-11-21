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Здоровье21 ноября 2021 11:04

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 21 ноября 2021 года: 9 человек умерли

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 21 ноября 2021 года
Мария Толстихина
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Всего с начала пандемии в регионе заболело 77 983 человек

Всего с начала пандемии в регионе заболело 77 983 человек

Фото: Архив "КП"

За минувшие сутки В Тюменской области выявили 332 случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе заболело 77 983 человек. Зарегистрировано 9 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Выздоровели 172 человека выздоровели, 37 детей заболели, 37 пациентов на ИВЛ, 38 309 человек остаются под медицинским наблюдением.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 331 158 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 264 095 летальных исходов, выздоровели 8 024 930 человек