Когда в Тюмени отменят OR-коды?

В регионе должна быть стабильная тенденция к снижению заболеваемости Фото: Мария Толстихина

В правительстве Тюменской области рассказали, что для отмены OR-кодов регион должен соответствовать зонам, свободным от коронавируса. Помимо этого, в регионе должна быть стабильная тенденция к снижению заболеваемости и вакцинация не менее 80% населения Тюменской области.

Критерии, которым регион должен соответствовать на протяжении месяца для снятия ограничений:

показатель заболеваемости не выше 30 на 100 тысяч населения;

охват тестированием — не менее 200 человек на 100 тысяч населения в день;

уровень коллективного иммунитета — не менее 80% (по информации на 17 ноября в области этот показатель равен 58%);

занятость коек с ИВЛ — меньше 0,1 на 100 тысяч населения;

удельный вес коек в госпиталях — не более 30% от расчетного норматива.

За минувшие сутки В Тюменской области выявили 332 случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе заболело 77 983 человек. Зарегистрировано 9 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб Тюменской области.