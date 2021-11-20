В центрах вакцинации в Тюмени можно распечатать QR-код на бумаге Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Распечатать QR-код на бумаге и получить консультацию по сайту Госуслуг можно в центрах вакцинации в Тюмени, все пункты обеспечены компьютерами, принтерами и хорошим интернетом. Жителям помогают волонтеры. В пунктах строго соблюдаются антиковидные меры: при входе измеряют температуру, есть дезинфицирующие средства для обработки рук.

Поручение организовать дополнительные центры для консультаций и распечатки сертификатов о вакцинации дал губернатор Тюменской области Александр Моор.

- Особенно такая помощь нужна нашим родителям, бабушкам и дедушкам. Вопросов у них много. Как зарегистрироваться на портале "Госуслуг"? Что делать, если учетная запись не подтверждена? Кто-то не может найти QR-код на сайте, не знают, как сохранить его на телефон, чтобы был под рукой. Со всеми этими проблемами помогут разобраться добровольцы консультационных пунктов, - сказал глава региона.

Куда обратится за услугой?

В Тюмени консультационные центры открыты в 11 центрах вакцинации: Легкоатлетический манеж (Луначарского, 12); Тюменская ярмарка (ул. Севастопольская, 12); центр "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1); стадион "Геолог" (ул. Коммуны, 22); Центр "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а); Дворец "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46); ДК "Железнодорожников" (ул. Первомайская, 55); спортивная школа "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б); центр "Грант" (ул. Профсоюзная, 52); центр спортивной гимнастики (ул. Ватутина, 1); спортивная школа "Тура" (ул. Кедровая,125б/127а).

QR-код на бумаге можно распечатать в МФЦ.

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