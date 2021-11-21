Детская заболеваемость Тюмени резко выросла

За неделю заболели 256 ребятишек
Фото: Мария Толстихина
Ситуация с коронавирусной инфекции в Тюмнской области продолжает оставаться напряженной. Вместе с тем заметен рост детской заболеваемости. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
За неделю коронавирус обнаружили у 256 детей. В день заболевают примерно 31-33 детей.
-На сегодняшний день у нас дети составляют примерно от 9 до 10 процентов заболевших. Если сравнить с декабрем 2020 года, то дети тогда составляли в структуре заболеваемости от 4 до 5 процентов, - рассказали в ведомстве.