Детская заболеваемость Тюмени резко выросла

За неделю заболели 256 ребятишек Фото: Мария Толстихина

Ситуация с коронавирусной инфекции в Тюмнской области продолжает оставаться напряженной. Вместе с тем заметен рост детской заболеваемости. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

За неделю коронавирус обнаружили у 256 детей. В день заболевают примерно 31-33 детей.

-На сегодняшний день у нас дети составляют примерно от 9 до 10 процентов заболевших. Если сравнить с декабрем 2020 года, то дети тогда составляли в структуре заболеваемости от 4 до 5 процентов, - рассказали в ведомстве.