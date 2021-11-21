Коронавирус в Тюмени, последние новости на 21 ноября 2021 года: заболели 332 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 21 ноября 2021 года Фото: Мария Толстихина

За минувшие сутки В Тюменской области выявили 332 случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе заболело 77 983 человек. Об этом сообщил тюменский оперштаб.

Выздоровели 172 человека выздоровели, 37 детей заболели, 37 пациентов на ИВЛ, 38 309 человек остаются под медицинским наблюдением.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 331 158 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 264 095 летальных исходов, выздоровели 8 024 930 человек