Тюменцам с медотводом обязательно нужно будет иметь ПЦР-тест

Такой набор необходим для посещения некоторых общественных мест Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области действует антиковидный режим, в который входит и система QR-кодов. С 3 декабря правила для тюменцев ужесточатся: расширится список мест, в которые жители Тюмени не смогут попасть без QR-кода.

Под ограничения попадут театры, торговые центры, спортклубы, салоны красоты и другие. При этом справка о противопоказании к вакцинации больше не будет пропуском в закрытые для свободного посещения места. Вместе с медотводом необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

- Тем, кто не может поставить прививку по состоянию здоровья, необходимо получить медотвод в больнице. Медучреждение должно быть подключено к единой медицинской информационно-аналитической системе. При этом вместе со справкой необходим отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем 72 часа назад, для того, чтобы пройти в места, где действует система QR-кодов. Также потребуется документ, подтверждающий личность, - заключили власти.