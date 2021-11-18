Прививка от коронавируса в Тюмени: отвечаем на самые частые вопросы

Отвечаем на вопросы тюменцев о прививке Фото: Мария Толстихина

В Тюмени и Тюменской области действует антиковидный режим, при котором допуск в различные учреждения разрешается только с тем условием, что поставлена прививка от COVID-19. С 3 декабря правила и вовсе ужесточатся: кафе, рестораны и объекты развлечения, в том числе и аквапарк, термальные источники, можно будет посещать только при наличии QR-кода или справки о медотводе от прививок. Отвечаем на самые часто задаваемые вопросы о вакцине и её «пропускной» способности.

Можно ли пройти с одной прививкой двухфазной вакцины?

После того, как в регион ввели систему QR-кодов, жители Тюменской области с бОльшим пониманием и энтузиазмом отнеслись к идее поставить прививку от COVID-19 и получить заветный QR-код, который «отворяет любые двери». Если поставить первый компонент двухфазной прививки, потребуется подождать две-три недели (в зависимости от вакцины) до того момента, как вам придет документ, разрешающий посещение многих общественных мест. Однако некоторых жителей Тюмени медики уверяют в обратном.

- Я поставила первый компонент вакцины «Спутник V» в поликлинике №17. Там мне рассказали, что попасть в торговый центр можно и с первой фазой, главное, показать охраннику сертификат о том, что первая прививка поставлена. Также посоветовали найти постановление, в котором это разрешение прописано. Я долго искала, но ничего не нашла, - рассказала тюменка Алена Кузнецова.

Многие жители после вакцинации столкнулись со сложностями получения QR-кода Фото: Мария Толстихина

Действительно, в постановлениях, касающихся действия антиковидных мер на территории региона, нет никакой информации о том, что проходить в труднодоступные организации можно и с одной фазой прививки. Во многом это связано с тем, что без второй фазы не может полноценно выработаться иммунитет для защиты от коронавирусной инфекции.

- Одного компонента недостаточно для получения QR-кода и пропуска в ТРЦ. Его выдают, если вам был поставлен диагноз COVID-19. Также QR-код присваивается человеку, который прошел полный курс вакцинации: двумя компонентами Спутник V, КовиВак или Эпиваккорона; либо одним компонентом Спутник Лайт, – пояснили в региональном оперштабе.

- Роспотребнадзор и правительство не меняли рекомендации. С одним компонентом человек не считается привитым, - подтвердила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Это значит, что единственная ситуация, при которой можно попасть в место общественного пользования, где необходим QR-код, это та, когда вы поставили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». В этом случае код приходит на почту сразу, и не нужно ждать две или три недели.

«Спутник Лайт»: где найти?

Многие бы и рады вакцинироваться «Спутником Лайт», да только в последнее время сделать это в Тюменской области было задачей не из легких. Тюменцы объезжали поликлиники, но так и не могли найти облегченную вакцину. На днях оперативный штаб сообщил, что в Тюменскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник Лайт».

- Вакциной смогут привиться 79 200 человек. Уже на этой неделе она будет выдана в медицинские учреждения области и на пункты вакцинации. Это четвёртая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса. От трех предыдущих она отличается тем, что делать нужно только одну инъекцию, а не две, и используется для повторной вакцинации, - отметили в штабе.

В регион поступила вакцина "Спутник Лайт" Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Там же добавили, что для повторной вакцинации можно использовать любую вакцину. В зависимости от наличия на прививочном пункте, пациенту будет предложен выбор при осмотре перед вакцинацией. Также поступила еще одна партия Гам-Ковид-Вак (Спутник V) – 12 600 доз. Чтобы поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Поставить «Спутник Лайт» можно будет на следующей неделе, если не позже, ведь на этой препарат только завозят. О том, что поставки точно ожидаются, подтвердили в поликлинике № 12, 17 и 5. Точного времени прибытия вакцины медики, к сожалению, назвать не смогли.

Проблемы с сертификатом после прививки: как быть?

Многие жители после вакцинации столкнулись со сложностями получения QR-кода. Немногие знают, как зарегистрироваться на портале «Госуслуг», что делать, если учетная запись не подтверждена. Кто-то не может найти QR-код на сайте, не знают, как сохранить его на телефон, чтобы был под рукой. Это значительно осложняет положение граждан при попытке попасть в общественные места.

Со всеми этими проблемами помогут разобраться добровольцы консультационных пунктов. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на личной странице в социальных сетях. С 18 ноября волонтеры-консультанты начнут работу в 11 центрах вакцинации:

Легкоатлетический манеж (Луначарского, 12);

Тюменская ярмарка (ул. Севастопольская, 12);

Центр «Тюмень-дзюдо» (ул. Валерии Гнаровской, 1);

Стадион «Геолог» (ул. Коммуны, 22);

Центр «Пламя» (ул. 30 лет Победы, 140а);

Дворец «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46);

ДК «Железнодорожников» (ул. Первомайская, 55);

Спортивная школа «Водник» (ул. Судоремонтная, 2б);

Центр «Грант» (ул. Профсоюзная, 52);

Центр спортивной гимнастики (ул. Ватутина, 1);

Спортивная школа «Тура» (ул. Кедровая,125б/127а).

Волонтеры ответят на вопросы, которые возникают у жителей в связи с получением QR-кода, и помогут распечатать сертификат о прививке от коронавируса. В муниципальных образованиях консультационные пункты откроются до конца недели.

QR-код после вакцины: если переболел, действие сертификата сокращается

Известно, что QR-код действует год после его выдачи. Однако недавно были внесены изменения: теперь все, кто прошел вакцинацию, а потом переболел коронавирусом, получат QR-код на полгода. Действовать же он будет с момента выздоровления. У тех, кто после вакцинации не переболел ковидом, сертификат по-прежнему будет действовать год.

Напомним, в Тюменской области расширили список объектов, которые можно посещать только при наличии QR-кода или справки о медотводе от прививок. Соответствующие изменения в постановление правительства региона уже подписал губернатор Александр Моор. Список мест, куда нельзя будет попасть с 3 декабря, «Комсомольская правда-Тюмень» опубликовала ранее.

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