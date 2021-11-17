Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 18 ноября 2021 года: поступила очередная партия вакцины «Спутник Лайт»

В Тюменскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник Лайт». Фото: Ольга Крыльцова

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 ноября 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 342 и составило 76 649 человек, 11 человек скончались (всего – 2 611 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки зарегистрировано 342 случая заболевания (всего с начала пандемии – 76 649); 141 человек выздоровел (за весь период – 60 266); 36 детей заболели (из общего числа заболевших); 40 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 39 008 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 815 521 человек, полный курс прошли 690 971.

Волонтеры помогут тюменцам распечатать QR-код в центрах вакцинации. Кроме того, местных жителей там же проконсультируют и окажут посильную помощь.

В Тюменскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник Лайт». Вакциной смогут привиться 79 200 человек. Уже на этой неделе ее выдадут в медицинские учреждения области и на пункты вакцинации.

За последние сутки в России выявлено 36 626 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 247 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 388 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 182 538 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 259 084 летальных исхода, выздоровели 7 882 836 человек.