Тюменцам привезли «Спутник Лайт»: сделать прививку могут почти 80 тысяч человек

Тюменцам привезли «Спутник Лайт». Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник Лайт». Вакциной смогут привиться 79 200 человек.

– Уже на этой неделе ее выдадут в медицинские учреждения области и на пункты вакцинации. Это четвёртая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса. От трех предыдущих она отличается тем, что делать нужно только одну инъекцию, а не две. Ее используют для повторной вакцинации, – сообщили в оперштабе.

Также стало известно, что поступила еще одна партия «Спутник V» – 12 600 доз. В ведомстве отметили, что поставки происходят регулярно, поэтому есть возможность вакцинироваться без записи, в порядке живой очереди, во временных пунктах, а также привиться в удобное время по записи в поликлиниках.

Чтобы поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.