Волонтеры помогут тюменцам распечатать QR-код в центрах вакцинации. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Волонтеры помогут тюменцам распечатать QR-код в центрах вакцинации. Кроме того, местных жителей там же проконсультируют и окажут посильную помощь.

– Вопросов много. Как зарегистрироваться на портале «Госуслуги»? Что делать, если учетная запись не подтверждена? Кто-то не может найти QR-код на сайте, не знают, как сохранить его на телефон, чтобы был под рукой. Со всеми этими проблемами помогут разобраться добровольцы консультационных пунктов, – сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что на сегодняшний день в областном центре открыты 11 пунктов вакцинации. Это легкоатлетический манеж (Луначарского, 12), Тюменская ярмарка (ул. Севастопольская, 12), «Тюмень-дзюдо» (ул. Валерии Гнаровской, 1), стадион «Геолог» (ул. Коммуны, 22), ДЮЦ «Пламя» (ул. 30 лет Победы, 140а), дворец «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46), ДК «Железнодорожник» (ул. Первомайская, 55), СШ «Водник» (ул. Судоремонтная, 2б), МАУ ДО ЦРТДиЮ «Грант» (ул. Профсоюзная, 52), СШ № 1 Центр спортивной гимнастики (ул. Ватутина, 1) и СШ «Тура» (ул. Кедровая, 125б/127а).

В муниципальных образованиях консультационные пункты откроются до конца недели.