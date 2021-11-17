Коронавирус в Тюмени, последние новости на 17 ноября 2021 года: умерли 11 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области на 17 ноября увеличилось на 11 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом в Тюменской области на 17 ноября увеличилось на 11 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 611 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки зарегистрировано 342 случая заболевания (всего с начала пандемии — 76 649); 141 человек выздоровел (за весь период — 60 266); 36 детей заболели (из общего числа заболевших); 40 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 39 008 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 815 521 человек, полный курс прошли 690 971.

За последние сутки в России выявлено 36 626 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 247 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 388 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 182 538 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 259 084 летальных исхода, выздоровели 7 882 836 человек.