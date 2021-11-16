«Ни сплясать, ни помыться»: в Тюмени с 3 декабря в бани, парикмахерские и ночные клубы пустят только с QR-кодом

В Тюмени с 3 декабря для непривитых закроют бани, парикмахерские и клубы. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области расширили список объектов, которые можно посещать только при наличии QR-кода или справки о медотводе от прививок. Соответствующие изменения в постановление правительства региона уже подписал губернатор Александр Моор.

По словам главы региона, чтобы остановить распространение коронавируса, нужен устойчивый коллективный иммунитет, а добиться этого можно только с помощью вакцинации: «Действовать следует быстро. QR-коды – временная, вынужденная мера».

Итак, с 3 декабря тем, у кого нет QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 или медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний к вакцинации, или же ПЦР-теста, полученного не позднее чем за 72 часа, а также документа, удостоверяющего личность, вход закрыт в:

А также в общепит, за исключением:

Кроме того, вышеупомянутые документы понадобятся для посещения розничных рынков, отдельно стоящих гипермаркетов, а также торговых объектов общей площадью:

– QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства. Юрлица и ИП обяжут осуществлять эксплуатацию и управление перечисленными объектами с соблюдением требований постановления, – сообщает оперштаб.