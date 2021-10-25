Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 26 октября 2021 года: обязательная вакцинация и новый моноинфекционный госпиталь в Вагае

Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 26 октября 2021 года Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 26 октября 2021 года. По данным Оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 326 человек и составило 68 778 человек, 14 человек скончались, как и днем ранее (всего – 2 271 с начала пандемии).

Заражения в Тюменской области. Фото: Яндекс

Смерти в Тюменской области. Фото: Яндекс

В связи с увеличением числа заболевших в Тюменской области открыли ещё один моноинфекционный госпиталь, на этот раз в Вагае. Привозят «корону» и из-за границы: по данным Роспотребнадзора, за 9 месяцев ковид из-за рубежа привезли 419 человек (впрочем, это очень мало).

Специалисты ведомства также разъяснили, смогут ли отстранить от работы тех, кто не привился до 12 ноября 2021 года первым компонентом «Спутника V» или другими вакцинами. Напомним, обязательную вакцинацию ввели для определенных категорий людей.