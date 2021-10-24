Число заболевших на 24 октября 2021 года в Тюменской области увеличилось на 323 человека

Рассказываем последние новости о коронавирусе на 24 октября 2021 года в Тюменской области Фото: Мария Толстихина

Рассказываем последние новости о коронавирусе на 24 октября 2021 года в Тюменской области. Число заболевших увеличилось на 323 человека и составило 68 452.

Также 103 человека выздоровели (за весь период —57 588), 35 детей заболели (из общего числа заболевших), 37 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 33 157 человек остаются под медицинским наблюдением.

За последние сутки в России выявлено 8 241 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 230 600 летальных исходов, выздоровел 7 165 921 человек.