В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий людей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за роста заболевших коронавирусом и увеличения числа погибших от ковида в Тюменской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление с подписью главного санитарного врача региона Галины Шарухо опубликовано на официальном сайте Роспотребнадзора. Прививки будут ставить людям в возрасте от 18 лет и старше, которые работают в следующих отраслях:

- в сфере высшего образования, здравоохранения, физкультуры и спорта;

- в сфере обслуживания (сюда входит торговля, подразделения банков, кафе, рестораны, такси, аэропорты, вокзалы, почта, гостиницы, общежития, парикмахерские, прачечные, химчистки, салоны красоты, театры, кинотеатры, концертные залы, фитнес-центры).

Обязательную вакцинацию пройдут также госслужащие, чиновники, работники клининговых компаний, работники МФЦ, вахтовики и призывники.

Тем не менее в Роспотребнадзоре подчеркивают, что все эти правила не распространяются на людей, у которых есть противопоказания к прививке. Правительству Тюменской области рекомендовано проконтролировать проведение вакцинации.