В Тюменской области за сутки скончались 27 пациентов с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области за сутки скончались 27 пациентов с коронавирусом. Количество погибших с начала пандемии в регионе составило 2 164 человека.

По информации местного оперштаба, на 18 октября 2021 года зарегистрировано 298 случаев заболевания (всего с начала пандемии — 66545); 139 человек выздоровели (за весь период —56796); 45 детей заболели (из общего числа заболевших); 31 пациент на ИВЛ (из общего числа заболевших); 29585 человека остаются под медицинским наблюдением; 1 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 630455 человек, полный курс прошли 589448.

За последние сутки в России выявлено 34 325 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 998 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 16 431 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 027 012 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 224 310 летальных исходов, выздоровели 7 017 055 человек.