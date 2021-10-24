Число умерших на 24 октября 2021 года в Тюменской области увеличилось на 14 человек

За последние сутки в России выявлено 35 тыс. 660 новых случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

14 смертей от коронавируса зафиксировано в Тюменской области за прошедшие сутки. Заболели 323 человека, выздоровели 103. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 35 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тысяча 72 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 784 человека.

В последние два месяца число заболевших коронавирусом тюменцев после полного курса вакцинации стало в 2,5 раза больше. За это время число привитых двумя компонентами вакцины выросло с 460 тысяч человек до более 591 тысяч.

– В Тюменской области по состоянию на 19 октября процент заболевших после получения полного курса вакцинации от коронавируса составляет 1,5%. По состоянию на 18 августа он был равен 0,58%, – сообщил Роспотребнадзор.