В Тюменской области открыли еще один моноинфекционный госпиталь. На этот раз в Вагае

В Тюменской области открыли ещё один моноинфекционный госпиталь. На этот раз в Вагае. Фото: Татьяна Коркина

В Вагае на базе корпуса областной больницы № 9 открыли новый моноинфекционный госпиталь, сообщили в оперативном штабе Тюменской области. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Тюменской области и увеличением количества госпитализируемых с коронавирусом.

Напомним, что сегодня в Тюменской области работают 18 госпиталей почти на 3,7 тысячи коек. Свободный коечный фонд составляет 12,2%. Каждый день специалисты мониторят эпидемиологическую ситуацию, чтобы быстренько развернуть резервные медучреждения.