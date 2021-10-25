В Роспотребнадзоре разъяснили, отстранят ли от работы тех, кто не вакцинирован в Тюмени

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области разъяснило правила обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. Напомним, вакцину должны поставить работники сфер: образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, соцобслуживания, работники кафе и ресторанов, транспорта, работники, оказывающие бытовые услуги, сотрудники МФЦ, вахтовики, призывники, чиновники. Правда, требования не распространяются на тех, у кого есть медицинские противопоказания.

До 12 ноября 2021 года работники должны поставить первый компонент вакцины или вколоть однокомпонентную, до 3 декабря 2021 – поставить второй компонент. В случае, если работник не поставил себе вакцины, его отстраняют от работы.

Если вы переболели «короной» за последние полгода, вакцинироваться не нужно. Но при этом сведения должны содержаться на «Госуслугах», которые нужно предоставить работодателю. Если вы переболели раньше, то прививку поставить нужно.

- Работники, которые отказались поставить прививку и не предоставили справку врачебной комиссии о наличии медотвода, должны быть отстранены от работы. На дистанционный режим должны быть переведены работники, имеющие официальное медицинское заключение о наличии медотвода от прививки, - разъяснили в Роспотребнадзоре.