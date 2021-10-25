За девять месяцев 2021 года 419 жителей Тюменской области привезли из-за границы коронавирус Фото: Алексей КОСЕНЧУК

За девять месяцев 2021 года 419 жителей Тюменской области привезли из-за границы не только сувениры, но и коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Всего же в регион прибыло более 74 тысяч человек, большинство из которых сделали ПЦР-тест по возвращении и разместили результаты тестирования, вакцинации или результаты о перенесенном заболевании.

На тех, кто нарушил постановление главного государственного санитарного врача РФ, составлены и направлены в суд протоколы об административном правонарушении. Общая сумма штрафов превысила более 1,9 млн рублей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что из-за роста заболевших коронавирусом и увеличения числа погибших от ковида в Тюменской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление с подписью главного санитарного врача региона Галины Шарухо опубликовано на официальном сайте Роспотребнадзора.