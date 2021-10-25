«Кризис позади»: боксер Илья Медведев, которого едва не задрала медведица под Тюменью, пришел в сознание

Илья Медведев слева. Фото: Федерация бокса Тюменской области

Помните, на прошлой неделе мы рассказывали о трех рыбаках, одного из которых убила медведица? Так вот, один из пострадавших, боксер Илья Медведев пришел в себя в больнице после того, как животное нанесло ему несколько серьезных травм. По словам тренера парня, Дмитрия Косенко, Илья находится в сознании, но разговаривает, хоть и с трудом. Жизни боксера ничего не угрожает.

- Медики сказали, что кризис позади. В восстановлении Ильи серьезно помогает Федерация бокса России. У него есть все необходимые для лечения медикаменты, - рассказал Косенко, подчеркнув, что раны на теле Ильи заживают.

Место ЧП. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Напомним, трагедия разыгралась на прошлой неделе, неподалеку от реки Иртыш в Уватском районе Тюменской области. Вместе со своими друзьями Илья рыбачил, а по возвращении к лодке на них напала медведица. Животное тут же расправилось с одним из рыбаков, а Илье удалось заколоть ножом животное. Правда, он сам получил несколько увечий, и врачам пришлось ввести его в медикаментозную кому. Есть версия, что рыбаки сами могли спровоцировать медведицу, так как у её берлоги были найдены гильзы. Все детали трагедии сейчас расследует Следственный комитет.